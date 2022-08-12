Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.
Речь идет о проекте закона №7664, которым предлагается утвердить президентский указ О продлении срока действия военного положения в Украине.
Еще один законопроект №7665 предусматривает продление срока проведения мобилизации.
Оба документа зарегистрированы в парламенте 12 августа и переданы на рассмотрение руководству ВР.
Тексты законопроектов пока не обнародованы, поэтому не известно, на какой срок Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию.
Обновлено: На сайте парламента появились тексты обоих законопроектов. Так, президент предлагает продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 23 августа сроком на 90 суток (т.е. почти до конца ноября).
Срок проведения общей мобилизации также предлагается продлить с 23 августа на 90 дней.
В случае утверждения Верховной Радой оба президентских указа вступят в силу одновременно.
Стоит отметить, что сразу после полномасштабного вторжения войск РФ, 24 февраля 2022 года, президент подписал два указа: О введении военного положения в Украине (№64) и Об общей мобилизации (№65). В конце мая Верховная Рада продлила срок военного положения и мобилизации до 23 августа 2022 года.
На днях народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что парламент на ближайшем пленарном заседании снова продлит срок военного положения и мобилизации в Украине.
В июне в украинском Министерстве обороны объясняли, что мобилизация будет длиться до тех пор, пока не будут доукомплектованы все подразделения украинской армии.