Август, 12 в 17:38

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

Речь идет о проекте закона №7664, которым предлагается утвердить президентский указ О продлении срока действия военного положения в Украине.

Еще один законопроект №7665 предусматривает продление срока проведения мобилизации.

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Оба документа зарегистрированы в парламенте 12 августа и переданы на рассмотрение руководству ВР.

Тексты законопроектов пока не обнародованы, поэтому не известно, на какой срок Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию.

Обновлено: На сайте парламента появились тексты обоих законопроектов. Так, президент предлагает продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 23 августа сроком на 90 суток (т.е. почти до конца ноября).

Срок проведения общей мобилизации также предлагается продлить с 23 августа на 90 дней.

В случае утверждения Верховной Радой оба президентских указа вступят в силу одновременно.

Стоит отметить, что сразу после полномасштабного вторжения войск РФ, 24 февраля 2022 года, президент подписал два указа: О введении военного положения в Украине (№64) и Об общей мобилизации (№65). В конце мая Верховная Рада продлила срок военного положения и мобилизации до 23 августа 2022 года.

На днях народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что парламент на ближайшем пленарном заседании снова продлит срок военного положения и мобилизации в Украине.

В июне в украинском Министерстве обороны объясняли, что мобилизация будет длиться до тех пор, пока не будут доукомплектованы все подразделения украинской армии.