Июнь, 17 в 19:19

В условиях военного положения мобилизация в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут доукомплектованы все подразделения, защищающие наше государство от полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он напомнил, что мобилизация осуществляется во исполнение указа президента. Мотузяник отметил, что разбивать ее на определенные волны и этапы – нецелесообразно.

Сейчас смотрят

– Мобилизацию нецелесообразно разбивать на волны и этапы. Такого нет. Мобилизация проводится во исполнение соответствующего указа президента и в связи с введением в Украине военного положения. По состоянию на сегодняшний день мобилизационные мероприятия продолжаются. И они будут продолжаться до тех пор, сколько это необходимо, чтобы доукомплектовать подразделения ВСУ, а также подразделения других сил обороны, которые сегодня защищают нашу страну, — подчеркнул Мотузяник.

Он добавил, что процесс мобилизации сейчас продолжается.

Как известно, в конце мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине и общей мобилизации до 23 августа 2022 года.

Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные к военной службе или находящиеся в запасе (резервисты). В первую очередь призывают тех, кто имеет военный опыт.

Как заверили в украинском Минобороны, сейчас не стоит вопрос о мобилизации женщин на войну.

На днях в Украине вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Источник: Media Center Ukraine