Серпень, 12 в 17:38

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Йдеться про проєкт закону № 7664, яким пропонується затвердити президентський указ Про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Ще один законопроєкт № 7665 передбачає продовження строку проведення мобілізації.

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Обидва документи зареєстровані в парламенті 12 серпня й передані на розгляд керівництву ВР.

Тексти законопроєктів поки не оприлюднені, тож не відомо, на який термін Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію.

Оновлено: На сайті парламенту з’явилися тексти обох законопроєктів. Так, президент пропонує продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 23 серпня строком на 90 діб (тобто майже до кінця листопада).

Термін проведення загальної мобілізації також пропонується продовжити з 23 серпня на 90 діб.

У разі затвердження Верховною Радою обидва президентські укази набудуть чинності одночасно.

Варто зазначити, що одразу після повномасштабного вторгнення військ РФ, 24 лютого 2022 року, президент підписав два укази: Про введення воєнного стану в Україні (№64) та Про загальну мобілізацію (№65). Наприкінці травня Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Днями народний депутат від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що парламент на найближчому пленарному засіданні знову продовжить термін воєнного стану та мобілізації в Україні.

У червні в українському Міністерстві оборони пояснювали, що мобілізація триватиме доти, доки не будуть доукомплектовані всі підрозділи української армії.