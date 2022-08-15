Август, 15 в 14:31

Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, продлена общая мобилизация.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. По его словам, за оба законопроекта нардепы отдали 328 голосов.

Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

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– Парламент поддержал (№ 7664) продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала (№ 7665 ) – утверждение указа о продлении срока проведения общей мобилизации, — отметил Железняк.

Он уточнил, что за проект закона № 7664, которым предлагается утвердить президентский указ О продлении срока действия военного положения в Украине, проголосовали: от Слуги народа – 219 депутатов, от Европейской Солидарности – 20, от Батькивщины – 14, от Платформы за жизнь и мир – 16, от группы За будущее – 11, от Голоса – 8, от группы Доверие – 15, от группы Восстановление Украины – 7, а также 18 внефракционных.

Документом предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 23 августа сроком на 90 суток (т.е. до 21 ноября).

А президентский законопроект № 7665 предусматривает продление сроков общей мобилизации с 23 августа также на 90 суток.

Оба президентских указа вступят в силу одновременно.

Как известно, военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на территории Украины сразу после полномасштабного вторжения войск РФ, 24 февраля 2022 года. Тогда президент подписал два указа, которые утвердил парламент.

В конце мая Верховная Рада продлила срок военного положения и мобилизации до 23 августа 2022 года.

В июне в Министерстве обороны Украины подчеркивали, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока не будут доукомплектованы все подразделения украинской армии.

Источник: Ярослав Железняк