Серпень, 15 в 14:31

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів – до 21 листопада. Крім того, продовжено загальну мобілізацію.

Про це поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк. За його словами, за обидва законопроєкти нардепи віддали 328 голосів.

Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

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– Парламент підтримав (№ 7664) продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також Рада підтримала (№7665) – затвердження указу про Про продовження строку проведення загальної мобілізації, – зазначив Железняк.

Він уточнив, що за проєкт закону № 7664, яким пропонується затвердити президентський указ Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, проголосували: від Слуги народу – 219 депутатів, від Європейської Солідарності – 20, від Батьківщини – 14, від Платформи за життя та мир – 16, від групи За майбутнє – 11, від Голосу – 8, від групи Довіра – 15, від групи Відновлення України – 7, а також 18 позафракційних.

Документом пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 23 серпня строком на 90 діб (тобто до 21 листопада).

А президентський законопроєкт № 7665 передбачає продовження термінів загальної мобілізації з 23 серпня також на 90 діб.

Обидва президентські укази набудуть чинності одночасно.

Як відомо, воєнний стан та загальна мобілізація були оголошені на території України одразу після повномасштабного вторгнення військ РФ, 24 лютого 2022 року. Тоді президент підписав два укази, які затвердив парламент.

Наприкінці травня Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та мобілізації до 23 серпня 2022 року.

У червні в Міністерстві оборони України наголошували, що мобілізація триватиме доти, доки не будуть доукомплектовані всі підрозділи української армії.

Джерело: Ярослав Железняк