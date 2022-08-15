Август, 15 в 15:52

Верховная Рада приняла постановление, призывающее ООН, Евросоюз, Европейский совет, ОБСЕ, парламенты и правительства стран-членов МАГАТЭ осудить акт ядерного терроризма со стороны Российской Федерации на Запорожской АЭС.

Соответствующее постановление, поддержанное 301 нардепом, опубликовано на портале Рады.

По словам украинских парламентариев, Россия своими обстрелами и минированием Запорожской АЭС ставит под угрозу безопасное существование мира.

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Поэтому Верховная Рада призывает мировое сообщество ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в частности Росатома, а также ряда предприятий и организаций, входящих в структуру этой корпорации.

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Необходимы и санкции против физических лиц, являющихся руководителями Росатома и его дочерних предприятий.

Нардепы отмечают необходимость организовать и направить совместную миссию безопасности ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с целью демилитаризации станции и вывода российских войск со всей территории, и города Энергодар в частности.

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Ранее один из инженеров Запорожской АЭС на условиях анонимности сообщил, что оккупанты заминировали машинные залы ядерных реакторов. По его словам, тактика российских военных – максимально обезопасить свою технику, поэтому они ее прячут ближе всего к реакторам.

Инженер ЗАЭС также рассказал о возможных последствиях при перегреве энергоблоков. По его словам, без постоянного охлаждения произойдет страшная ядерная катастрофа – нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему.