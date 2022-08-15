Серпень, 15 в 15:52

Верховна Рада ухвалила постанову, якою закликає ООН, Євросоюз, Європейську раду, ОБСЄ, парламенти та уряди країн-членів МАГАТЕ засудити акт ядерного тероризму з боку Російської Федерації на Запорізькій АЕС.

Відповідна постанова, яку підтримав 301 нардеп, опублікована на порталі Ради.

За словами українських парламентарів, Росія своїми обстрілами та мінуванням Запорізької АЕС ставить під загрозу безпечне існування світу.

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Саме тому Верховна Рада закликає світову спільноту ввести санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема Росатому, та низки підприємств і організацій, що входять до структури цієї корпорації.

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Вкрай потрібні й санкції проти фізичних осіб, які є керівниками Росатому та його дочірніх підприємств.

Нардепи наголошують на необхідності організувати та направити спільну безпекову місію ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з метою демілітаризації станції та виведення російських військ з усієї території, та міста Енергодар зокрема.

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Раніше один з інженерів Запорізької АЕС на умовах анонімності повідомив, що окупанти замінували машинні зали ядерних реакторів. За його словами, тактика російських військових – максимально убезпечити свою найціннішу техніку, тому вони її ховають щонайближче до реакторів.

Інженер ЗАЕС також розповів про можливі наслідки в разі перегрівання енергоблоків. За його словами, без постійного охолодження станеться страшна ядерна катастрофа – потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему.