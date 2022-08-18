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Факти / Україна / Політика

Данілов про територіальні компроміси з РФ: Це відкладена на майбутнє війна

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Україна не може йти на будь-які територіальні компроміси з агресором Росією, оскільки це автоматично означатиме поновлення війни у майбутньому.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що метою нашої держави є повернення всіх окупованих РФ територій у міжнародно визнаних кордонах станом на 1991 рік.

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– Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 року. Будь-який територіальний компроміс із Кремлем – це війна, відкладена на майбутнє, – наголосив він.

Данілов додав, що сьогодні з’явився шанс ослабити Росію.

– Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському “колосу на глиняних ногах”, – заявив секретар РНБО.

Схожу позицію щодо переговорів з РФ нещодавно озвучував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, переговорний процес може поновитися лише після низки тактичних поразок російської армії на полі бою. Тоді Київ зможе розмовляти з Москвою з позиції сили та зафіксувати всі потрібні для України міжнародні, економічні альянси, а також безпекові гарантії.

Міністр оборони Олексій Резніков також повідомляв про те, що ключова мета України в повномасштабній війні – це повернення всіх територій.

А начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозував, що війна завершиться виходом на кордони станом на 1991 рік, і це можливо вже наступного року.

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