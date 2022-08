Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов посетить Запорожскую АЭС.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Министр иностранных дел указал Рафаэлю Гросси на срочность работы миссии на АЭС, поскольку под угрозой ядерная безопасность всей Европы.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities.

