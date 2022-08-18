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Факты / Украина / Политика

Глава МАГАТЭ готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС – Кулеба

Марта Бондаренко, редактор ленты
Глава МАГАТЭ готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС – Кулеба
Фото: Pixabay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов посетить Запорожскую АЭС.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Министр иностранных дел указал Рафаэлю Гросси на срочность работы миссии на АЭС, поскольку под угрозой ядерная безопасность всей Европы.

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— Во время нашего разговора генеральный директор МАГАТЭ сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную станцию. Я отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России, – написал Кулеба.

Напомним, что российские оккупанты захватили ЗАЭС еще 4 марта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо срочно допустить представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ​​и вывести российскую армию с территории ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом по многим странам, однако все зависит от направления и силы ветра.

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