Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий відвідати Запорізьку АЕС.

Про це Кулеба написав у своєму у Twitter.

Міністр закордонних справ наголосив Рафаелю Гроссі на терміновості роботи місії на АЕС, адже під загрозою ядерна безпека усієї Європи.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2022