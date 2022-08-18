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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий відвідати Запорізьку АЕС.

Про це Кулеба написав у своєму у Twitter.

Міністр закордонних справ наголосив Рафаелю Гроссі на терміновості роботи місії на АЕС, адже під загрозою ядерна безпека усієї Європи.

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– Під час нашої розмови генеральний директор МАГАТЕ повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну станцію. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росії, – написав Кулеба.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2022

Нагадаємо, що російські окупанти захопили ЗАЕС ще 4 березня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно терміново допустити представників МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію та вивести російську армію з території ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом по багатьох країнах.