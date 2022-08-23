Серпень, 23 в 15:31

Президент Польщі Анджей Дуда закликав до демонтажу російського газопроводу Північний потік-2.

Про це він заявив під час другого саміту Кримської платформи. Свій виступ лідер Польщі розпочав та закінчив українською мовою.

Дуда, зазначив, що занадто багато країн у світі давали зрозуміти РФ, що вони згодні й надалі задобрювати Кремль та здійснювати бізнес з агресором.

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Польський лідер нагадав, що Північний потік-2 був побудований уже після незаконного захоплення українського Криму

– Не може бути повернення до звичайного бізнесу та зв’язків з Росією. Коли РФ воює проти України, коли вона нападає, окупує законні, міжнародно визнані кордони, її територію, зміна політики на Заході – це не просто призупинення, або повне припинення Північного потоку-2, а також повна ліквідація, демонтаж цього “потоку”, – наголосив Дуда.

Він також зазначив, що Крим був і залишиться українською територією. Президент Польщі заявив про необхідність звільнити від російської окупації всю територію України.

– Крим був Україна, Крим – це Україна. Так як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України… Ми не можемо повернутися до тієї лінії, що була 23 лютого. Треба звільнити усю територію України, разом із Кримом, – заявив Дуда.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну запуск газопроводу Північний потік-2 був зупинений. Водночас РФ зараз створює енергетичну кризу в Європі та застосовує шантаж, намагаючись змусити європейців запустити ПП-2.