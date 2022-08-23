Мы не будем играть в эти игры: Украина не поддерживает режим прекращения огня — Зеленский

Август, 23 в 19:46

Украина не поддерживает немедленное прекращение режима огня для завершения боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита Крымской платформы.

По его словам, сейчас существуют определенные намеки от международных лидеров о возможном переходе к режиму прекращения огня и начале переговоров со страной-агрессором Россией.

Сейчас смотрят

– Мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что Минск-3 не будет. Мы в эти игры не будем играть. Мы потеряли часть наших территорий. И они прекрасно это понимают. Все от нас это услышали, потому что это ловушка, – считает глава государства.

По мнению президента, если прекратятся боевые действия, тогда Украина останется без южных областей, временно находящихся под контролем российской армии.

– Потом будут какие-то условия. Это будет несколько лет. А у нас нет выхода к морю, ничего не будем иметь. И они после этого развернутся через год, и пойдут на Николаев и Одессу. Мы понимаем, что происходит. А потом еще раз захотят вернуться, например, в нашу столицу, – отметил президент.

Согласно его заявлению, Украина не будет заниматься “успокоением Российской Федерации”, поскольку до начала зимы необходимо реализовать многие планы.