Серпень, 28 в 8:07

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наступні кілька місяців російсько-української війни будуть важкими, але Україна обов’язково вистоїть і переможе.

Про це він написав у колонці The Mail.

– Наступні місяці будуть важкими, можливо, дуже важкими. Він (Путін, – Ред.) вважає, у м’яких європейських політиків не вистачить духу на боротьбу – що цієї зими ми знімемо санкції та почнемо клянчити російську нафту та газ, – зазначив Джонсон.

За його словами, Путін думає, що Захід втомиться підтримувати Україну і почне обережно підштовхувати українців до підписання угоди з кремлівським тираном.

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– Це було б божевіллям. У цьому жорстокому армреслінгу український народ переможе, – наголосив прем’єр-міністр.

Джонсон наголосив, що якщо президенту РФ дозволити уникнути покарання за вбивства та дозволити змінити кордони Європи силою, то він зробить це знову – з іншою країною, що колись входила до СРСР.

Він пояснив, що інші країни засвоять урок, що насильство та агресія можуть окупитися – і це призведе до нового циклу політичної та економічної нестабільності.

Фото: Офіс президента