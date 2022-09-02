Сентябрь, 02 в 17:20

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что война России против Украины якобы ослабила ЕС. В МИД Украины отреагировали на слова министра, напомнив, что Венгрии не удастся отсидеться и переждать войну.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

– Мы должны сказать правду о том, что лидеры ЕС не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы они не платили за войну, за которую вообще не несут ответственности, – отметил он.

Также Николенко подчеркнул, что правда состоит в том, что к ослаблению ЕС приводят попытки Будапешта разрушить внутреннее единство.

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По его словам, российская агрессия – гибридная. Она не сводится только к военной составляющей.

Так, россияне атакуют украинские города и села крылатыми ракетами и танками, а страны ЕС – заоблачными ценами на газ и пропагандой. Напомним, что РФ начала шантажировать европейских потребителей поставками энергоресурсов и высоким ценником еще с ноября 2021 года – за три месяца до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Николенко добавил, что нападение России на Украину – это нападение на весь демократический мир, демократические ценности, право быть собой и самостоятельно определять свое будущее.

— Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает в клочья, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы потому, что на территории Украины проживает более 150 тыс. украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт. История все расставит на свои места. Имена тех, кто был на стороне добра, и тех, кто на стороне зла, будут вписаны в учебники, – подытожил он.

Отметим, что 2 сентября венгерский министр заявил, что война в Украине привела к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза. Ранее он сказал, что страна не планирует вводить визовые ограничения для граждан России или усложнять процедуру выдачи виз.

Источник: Олег Николенко

Фото: Олег Николенко