Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян — Сиярто

Август, 24 в 16:31

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для граждан России или усложнять процедуру выдачи виз.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

— Мы говорили о предложении, которое усилило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо усиления или ограничения, — говорится в сообщении.

К слову, в Греции и Кипре тоже выступили против запрета выдачи виз для туристов из Российской Федерации. Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет на въезд граждан России.

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При этом, Финляндия наоборот имеет намерение уменьшить количество виз, выдаваемых россиянам, до 10% от нынешнего количества и планирует сделать это с 1 сентября. Также Литва рассмотрит предложение запретить выдачу виз россиянам на региональном уровне, если ЕС не согласится на всеобщее решение.

Источник: Петер Сиярто