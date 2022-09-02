Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що війна Росії проти України нібито послабила ЄС. В МЗС України відреагували на слова міністра, нагадавши, що Угорщині не вдасться відсидітися і перечекати війну.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Ми повинні сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності, – зазначив він.

Також Ніколенко наголосив, що правда полягає в тому, що до ослаблення ЄС призводять спроби Будапешта зруйнувати внутрішню єдність.