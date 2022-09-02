Відсидітися не вийде: МЗС відреагувало на заяви Сіярто про війну в Україні
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що війна Росії проти України нібито послабила ЄС. В МЗС України відреагували на слова міністра, нагадавши, що Угорщині не вдасться відсидітися і перечекати війну.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
– Ми повинні сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності, – зазначив він.
Також Ніколенко наголосив, що правда полягає в тому, що до ослаблення ЄС призводять спроби Будапешта зруйнувати внутрішню єдність.
За його словами, російська агресія – гібридна. Вона не зводиться тільки до військової складової.
Так, росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами і танками, а країни ЄС – захмарними цінами на газ і пропагандою. Нагадаємо, що РФ почала шантажувати європейських споживачів поставками енергоресурсів і високим цінником ще з листопада 2021 року – за три місяці до початку повномасштабного вторгнення на територію України.
Ніколенко додав, що напад Росії на Україну – це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє.
– Марно сподіватися, що вдасться відсидітися; прикинутися, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і тому, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт. Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на боці добра, і тих, хто на боці зла, будуть вписані в підручники, – підсумував він.
Зазначимо, що 2 вересня угорський міністр заявив, що війна в Україні призвела до катастрофічного ослаблення Європи і Євросоюзу. Раніше він казав, що країна не планує вводити візові обмеження для громадян Росії чи ускладнювати процедуру видачі віз.
Джерело: Олег Ніколенко
Фото: Олег Ніколенко