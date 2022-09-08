Верещук возглавит Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий Украины
Ирина Верещук возглавит Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий Украины. Соответствующее решение приняло правительство.
По данным Минреинтеграции, по инициативе президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий Украины.
Основная задача Координационного штаба – восстановление территорий, которые ВСУ освобождают от российской армии, государственной и гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения деоккупированных населенных пунктов, которых становится все больше.
– Что оставляет враг на деоккупированных территориях – Украина уже увидела. Это уничтоженная инфраструктура, разрушенное жилье, сожженные и разграбленные предприятия, подвалы, которые превратились в застенки. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов, – отметила Верещук.
В Минреинтеграции отметили, что в последнее время в ходе контрнаступления ВСУ почти каждый день освобождают от оккупации российской армии новые населенные пункты. В частности, в августе удалось освободить село Мазановка в Донецкой области и Высокополье в Херсонской области.
Источник: Минреинтеграции