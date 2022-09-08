Верещук возглавит Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий Украины

Сентябрь, 07 в 21:50

Ирина Верещук возглавит Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий Украины. Соответствующее решение приняло правительство.

По данным Минреинтеграции, по инициативе президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий Украины.

Основная задача Координационного штаба – восстановление территорий, которые ВСУ освобождают от российской армии, государственной и гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения деоккупированных населенных пунктов, которых становится все больше.

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– Что оставляет враг на деоккупированных территориях – Украина уже увидела. Это уничтоженная инфраструктура, разрушенное жилье, сожженные и разграбленные предприятия, подвалы, которые превратились в застенки. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов, – отметила Верещук.

В Минреинтеграции отметили, что в последнее время в ходе контрнаступления ВСУ почти каждый день освобождают от оккупации российской армии новые населенные пункты. В частности, в августе удалось освободить село Мазановка в Донецкой области и Высокополье в Херсонской области.

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Источник: Минреинтеграции