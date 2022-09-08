Вересень, 07 в 21:50

Ірина Верещук очолить Координаційний штаб з питань деокупованих територій України. Відповідне рішення ухвалив уряд.

За даними Мінреінтеграції, за ініціативою президента Володимира Зеленського прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити Координаційний штаб з питань деокупованих територій України.

Основне завдання Координаційного штабу – відновлення територій, які ЗСУ звільняють від російської армії, державної та цивільної інфраструктури, життєзабезпечення деокупованих населених пунктів, яких стає дедалі більше.

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– Що залишає ворог на деокупованих територіях – Україна вже побачила. Це знищена інфраструктура, зруйноване житло, спалені та пограбовані підприємства, підвали, які перетворилися на катівні. Ми повертатимемо ці землі до життя. Мета – подальша реінтеграція таких районів, – зазначила Верещук.

У Мінреінтеграції зазначили, що останнім часом під час контрнаступу ЗСУ майже щодня звільняють від окупації російською армією нові населені пункти. Зокрема, у серпні вдалося звільнити село Мазанівка у Донецькій області та Високопілля у Херсонській області.

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Джерело: Мінреінтеграції