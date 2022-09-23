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Факты / Україна / Политика

Президент Зеленский назначил нового посла в Германии

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Макеева чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия.

Об этом говорится в соответствующем указе №662/2022, обнародованном на сайте главы государства.

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