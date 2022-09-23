Президент Зеленский назначил нового посла в Германии
Фото: Офис президента
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Макеева чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия.
Об этом говорится в соответствующем указе №662/2022, обнародованном на сайте главы государства.
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Президент назначил посла Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко послом Украины в Монголии по совместительству, говорится в указе №663/2022.
Летом Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, которую он занимал с 2014 года.