Президент Зеленський призначив нового посла у Німеччині
Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Макеєва надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина.
Про це йдеться у відповідному указі № 662/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.
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Президент призначив посла України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка послом України в Монголії за сумісництвом, йдеться в указі № 663/2022.
Влітку Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Федеративній Республіці Німеччина, яку він обіймав з 2014 року.