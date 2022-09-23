Президент Зеленський призначив нового посла у Німеччині

Вересень, 23 в 18:50

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Макеєва надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина.

Про це йдеться у відповідному указі № 662/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Президент призначив посла України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка послом України в Монголії за сумісництвом, йдеться в указі № 663/2022.

Влітку Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Федеративній Республіці Німеччина, яку він обіймав з 2014 року.