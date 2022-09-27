Сентябрь, 27 в 18:58

Украина всегда готова обсуждать с российской стороной выплату репараций за полномасштабную агрессию.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, вероятно, реагируя на очередные заявления Москвы о якобы “готовности к переговорам”.

Он предупредил, что чем больше Кремль оттягивает переговоры по компенсациям за нанесенный Украине ущерб, тем больше будут суммы и хуже условия.

Сейчас смотрят

– Украина никогда не была против переговоров с РФ… по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы, — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также заверил, что задачи по деоккупации территорий Украины и дефрагментации РФ (т. е. распада страны-агрессора) “будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам”.

Україна ніколи не була проти переговорів з рф… щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022

Ранее пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков объявил, что РФ якобы “сохраняет свою готовность вести переговоры” с Украиной, но “по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия”. Под “новыми условиями” он, вероятно, подразумевал организованные Кремлем псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях.

Контрибуция – это денежная выплата проигравшей страной на условиях, определенных государствами-победителями после завершения войны. Это понятие сейчас обычно не используется в международном праве.

В то же время есть понятие репараций – возмещения страной, начавшей войну, ущерба, причиненного государству, потерпевшему агрессию.

Недавно министр юстиции Украины Денис Малюська проинформировал, что Киев потребует от РФ не менее $300 млрд репараций за полномасштабную войну.