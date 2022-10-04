Жовтень, 04 в 16:37

Президент України Володимир Зеленський офіційно визнав нікчемними укази російського диктатора Володимира Путіна про “відділення” українських територій.

На сайті українського лідера з’явився відповідний указ №687 Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Йдеться про п’ять указів кремлівського диктатора:

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від 17 березня 2014 року №147, який стосується анексії українського півострова Крим після проведеного там псевдореферендуму (а саме визнання “незалежності” півострова);

від 21 лютого 2022 року №71 – про визнання так званої “незалежності” терористичного формування “ДНР”;

від 21 лютого 2022 року №72 – про визнання терористичного формування “ЛНР”;

від 29 вересня 2022 року №685 – про визнання “незалежності” Запорізької області України після фейкового “референдуму”;

від 29 вересня 2022 року №686 – аналогічний указ про визнання “незалежності” Херсонської області.

В указі Володимира Зеленського ці документи Кремля визнаються нікчемними – такими, що не породжують жодних юридичних наслідків.

Так само нікчемними визнані будь-які рішення, акти та договори, ухвалені на підставі цих указів глави РФ.

Зеленський наголосив, що територія України є цілісною та недоторканною в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. І суверенітет України поширюється на всю її територію.

Президент також нагадав про суверенне право нашої держави на відновлення і збереження територіальної цілісності.

Як відомо, 30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

У відповідь на це Україна подала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна не проводитиме переговори з РФ, доки її президентом залишається Путін.