Зеленський визнав нікчемними укази Путіна щодо окупованих територій України
Президент України Володимир Зеленський офіційно визнав нікчемними укази російського диктатора Володимира Путіна про “відділення” українських територій.
На сайті українського лідера з’явився відповідний указ №687 Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України.
Йдеться про п’ять указів кремлівського диктатора:
- від 17 березня 2014 року №147, який стосується анексії українського півострова Крим після проведеного там псевдореферендуму (а саме визнання “незалежності” півострова);
- від 21 лютого 2022 року №71 – про визнання так званої “незалежності” терористичного формування “ДНР”;
- від 21 лютого 2022 року №72 – про визнання терористичного формування “ЛНР”;
- від 29 вересня 2022 року №685 – про визнання “незалежності” Запорізької області України після фейкового “референдуму”;
- від 29 вересня 2022 року №686 – аналогічний указ про визнання “незалежності” Херсонської області.
В указі Володимира Зеленського ці документи Кремля визнаються нікчемними – такими, що не породжують жодних юридичних наслідків.
Так само нікчемними визнані будь-які рішення, акти та договори, ухвалені на підставі цих указів глави РФ.
Зеленський наголосив, що територія України є цілісною та недоторканною в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. І суверенітет України поширюється на всю її територію.
Президент також нагадав про суверенне право нашої держави на відновлення і збереження територіальної цілісності.
Як відомо, 30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
У відповідь на це Україна подала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна не проводитиме переговори з РФ, доки її президентом залишається Путін.