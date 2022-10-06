Посольство Украины выясняет ситуацию с беженцами на границе Эстонии с РФ – МИД

Октябрь, 06 в 14:36

Украинские дипломаты взаимодействуют с компетентными органами Эстонии, чтобы выяснить ситуацию с гражданами Украины на российско-эстонской границе, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

– Посольство Украины в Эстонии взаимодействует с эстонскими компетентными органами для выяснения ситуации с украинскими гражданами на российско-эстонской границе, – написал он в Twitter.

По его словам, вопрос выезда украинцев из РФ на особом контроле МИД и других госорганов Украины.

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Посольство України в Естонії взаємодіє із естонськими компетентними органами задля з‘ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні. Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 6, 2022

Ранее Минреинтеграции сообщило, что российские спецслужбы блокируют выезд украинцам в страны Евросоюза. В частности, на границах с Эстонией и Латвией людям приходится ждать по 2-6 дней.

ФСБ делает это для того, чтобы проверить граждан на наличие паспорта РФ. Если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт – не выпускают из страны.