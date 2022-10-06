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Факти / Україна / Політика

Посольство України з’ясовує ситуацію з біженцями на кордоні Естонії з РФ – МЗС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Українські дипломати взаємодіють із компетентними органами Естонії, щоб з’ясувати з громадянами України на російсько-естонському кордоні, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Посольство України в Естонії взаємодіє з естонськими компетентними органами для з’ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні, – написав він у Twitter.

За його словами, питання виїзду українців із РФ на особливому контролі МЗС та інших держорганів України.

 

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Раніше Мінреінтеграції повідомило, що російські спецслужби блокують виїзд українців до країн Євросоюзу. Зокрема, на кордонах із Естонією та Латвією людям доводиться чекати по 2-6 днів.

ФСБ робить це для того, щоб перевірити громадян на наявність паспорта РФ. Якщо встановлюють, що громадянин України має ще й російський паспорт – не випускають із країни.

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