Украинцев с российскими паспортами не выпускают из РФ в страны ЕС

Октябрь, 06 в 12:00

Российские спецслужбы блокируют выезд украинцев в страны Евросоюза. В частности, на границах с Эстонией и Латвией людям приходится ждать по 2-6 дней.

По данным Мининтеграции, ФСБ делает это для того, чтобы проверить граждан на наличие паспорта РФ.

Если такого нет – выпускают из страны, если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и паспорт РФ – выезд запрещен.

Сейчас смотрят

В то же время украинцы, прописанные в Крыму, но не имеющие паспорта РФ, свободно пересекают границу. Это подтверждают и диппредставительства Украины в Эстонии и Латвии.

– При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они снабжают людей продуктами, водой и т. п. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, к российско-казахской границе, откуда также можно добраться в другие страны, – объясняют в ведомстве.

Министерство поддерживает постоянную связь с волонтерами и советует попавшим в сложную ситуацию за границей украинцам звонить на горячую линию по номеру +380 96 078 84 33.