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Факти / Україна / Політика

Ми розраховуємо на ППО від Німеччини: Резніков зустрівся з головою комітету Бундестагу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Резніков

Україна розраховує, що Німеччина виконає зобов’язання щодо зміцнення системи протиповітряної оборони, заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками зустрічі з головою комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

– Мав теплу та дружню бесіду з нашим партнером із Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, головою комітету з оборони. Я розраховую на продуктивну дискусію, яка принесе практичні результати, включно з зобов’язанням зміцнити українську ППО, – написав він про підсумки у Twitter.

 

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Раніше Німеччина пообіцяла передати України ППО IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс, призначений для знищення літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет.

Найімовірніше, першу систему відправлять в Україну вже у жовтні, другу IRIS-T – орієнтовно до кінця року, а ще дві ППО вже у 2023 році.

А за останній тиждень Німеччина відправила в Україну дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 2, а загалом уже п’ять. Планується відправка ще 10 таких броньовиків.

Фото: Олексій Резніков

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