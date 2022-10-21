Відновлення техніки і систем ППО: Зеленський зібрав засідання Ставки верховного головнокомандувача

Жовтень, 21 в 19:58

Президент України Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача 21 жовтня.

За даними Офісу президента, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник ГУР МОУ Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на фронті, основні місця скупчення сил і засобів ворога, спрогнозували ймовірні дії російських окупантів у найближчий період.

Під час зустрічі лідери скоординували подальші кроки для захисту та деокупації українських територій від путінських загарбників.

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Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об’єктів.

На зустрічі обговорили питання відновлення озброєння, військової техніки та систем ППО з урахуванням потреб сил оборони, зазначили в Офісі президента.

Крім того, на засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами та їхнього розподілу по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувачі військ оперативних напрямків та інші.