Жовтень, 27 в 14:56

МЗС просить відкрити кримінальне провадження проти російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової, яка всиновила викрадену українську дитину.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Російська уповноважена з прав дітей також зізналася в сприянні незаконному всиновленні в Росії ще близько 350 дітей з окупованих регіонів Донбасу.

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У МЗС наголошують, що вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії та їхнє подальше всиновлення росіянами грубо порушують законодавство України, Женевську конвенцію про захист цивільного населення. Зокрема, конвенція передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей.

Саме тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціює перед правоохоронними органами України відкриття провадження проти російської Львової-Бєлової, адже її дії мають ознаки кримінального злочину.

– Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях, – наголосили в МЗС.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Львова-Бєлова взяла до себе в сім’ю хлопчика з Маріуполя.

Фото: Instagram Марії Львової-Бєлової