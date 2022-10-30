Дымовой занавес, чтобы выиграть время: в МИД Украины ответили Лаврову по поводу переговоров

Октябрь, 30 в 15:03

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня снова заговорил о готовности к переговорам, если у Запада будут “реалистические предложения” по Украине. В Киеве объяснили причины.

– Заявление Лаврова о готовности к переговорам – не что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии. Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя, – заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение войны РФ против Украины и вывод ее войск за пределы границ по состоянию на 1991 год.

Дипломат подчеркнул, что страна, которая действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергосистему, не занимается массовыми убийствами гражданского населения, не обстреливает жилые кварталы, не блокирует поставки зерновых и не выдвигает ультиматумов.

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– Мы благодарны международным партнерам, которые стоят бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование. Только совместными решительными усилиями можно остановить Россию, – сказал Николенко.

Сегодня российские СМИ распространили заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, если у Запада будут “реалистические предложения”.

– Готовы к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах, – сказал он.