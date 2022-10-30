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Факти / Україна / Політика

Димова завіса, щоб виграти час: в МЗС України відповіли Лаврову щодо переговорів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
мзс україни
Фото: Depositphotos

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сьогодні знову заговорив про готовність до переговорів, якщо у Заходу будуть “реалістичні пропозиції” щодо України. У Києві пояснили причини.

– Заява Лаврова про готовність до переговорів – не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії. Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою, – заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення війни РФ проти України та виведення її військ за межі кордонів станом на 1991 рік.

Дипломат наголосив, що країна, яка дійсно прагне переговорів, не знищує енергосистему, не займається масовими вбивствами цивільних, не обстрілює житлові квартали, не блокує поставки зернових та не висуває ультиматумів.

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– Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, – сказав Ніколенко.

Сьогодні російські ЗМІ поширили заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Москва готова до переговорів щодо України, якщо у Заходу будуть “реалістичні пропозиції”.

– Готові до розмови із Заходом щодо зниження напруженості, але тільки якщо будуть реалістичні пропозиції, засновані на рівноправних підходах, – сказав він.

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