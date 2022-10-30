Росія має заплатити: Подоляк закликав передати заморожені активи РФ Україні

Жовтень, 30 в 16:06

Конфісковані активи російських олігархів мають перейти у власність українського народу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими $330 млрд і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: ru-активи треба передати народу України. Годі відмовок. Росія має заплатити, – наголосив він.

Європейський Союз заморозив активи РФ на суму понад €17 млрд в межах санкцій. Комісар ЄС із питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що ці гроші можна направити на відновлення України.

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За його словами, йдеться про активи 90 осіб у семи кранах ЄС, зокрема €2,2 млрд – в Німеччині.

Станом на 1 жовтня міжнародні резерви Росії за місяць знизилися на 4,41% (або на $24,972 млрд) і становлять $540,688 млрд, тоді як на початку вересня були $565,660 млрд

Джерело: Михайло Подоляк