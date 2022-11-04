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Факти / Україна / Політика

Лозинський тимчасово очолив Мінрегіон після звільнення Чернишова

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Василь Лозинський

Перший заступник міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський тимчасово виконуватиме обов’язки глави Мінрегіону після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Відповідне розпорядження Кабміну №982-р від 3 листопада оприлюднено на урядовому порталі.

– Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича, – йдеться у документі.

Лозинський почав працювати у Мінрегіоні у 2020 році. На посаді першого заступника він відповідав за діяльність Директорату енергоефективності, формування та реалізацію державної політики у сфері енергоефективності будівель.

Зараз дивляться

Верховна Рада 3 листопада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, якого того ж дня уряд призначив новим главою Нафтогазу замість Юрія Вітренка, звільненого 2 листопада.

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Фото: Мінрегіон

Джерело: Урядовий портал
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