Лозинський тимчасово очолив Мінрегіон після звільнення Чернишова

Листопад, 04 в 13:04

Перший заступник міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський тимчасово виконуватиме обов’язки глави Мінрегіону після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Відповідне розпорядження Кабміну №982-р від 3 листопада оприлюднено на урядовому порталі.

– Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича, – йдеться у документі.

Лозинський почав працювати у Мінрегіоні у 2020 році. На посаді першого заступника він відповідав за діяльність Директорату енергоефективності, формування та реалізацію державної політики у сфері енергоефективності будівель.

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Верховна Рада 3 листопада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, якого того ж дня уряд призначив новим главою Нафтогазу замість Юрія Вітренка, звільненого 2 листопада.

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Фото: Мінрегіон