Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Большой двадцатки (G20), лидеры которых 15 ноября собрались на саммит в Индонезии, отреагировать на очередную ракетную атаку РФ.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что прямо сейчас российские войска наносят удары смертоносными ракетами по мирным городам Украины.

Они разрушают жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.

Russia is hitting peaceful Ukrainian cities with deadly missiles. Apartment buildings, energy infrastructure facilities are being hit. Looking forward to a principled reaction of @g20org summit. And please avoid “calling on both sides”. Take the side of people, not war criminals.

Ранее сегодня министр отметил, что очередные российские ракетные удары свидетельствуют об истинном отношении Кремля к идее мирных переговоров с Украиной.

Он добавил, что российский террор можно остановить только силой оружия и принципов.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022