Эстония передаст Украине 27 автобусов и 13 электрогенераторов
Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна передаст Украине гуманитарную помощь в виде городских автобусов и электрогенераторов.
Об этом сообщает издание ERR.
По словам Урмаса Рейнсалу, Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинцы могли как можно лучше жить, несмотря на войну.
МИД Эстонии совместно с таллиннскими властями также планируют в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи.
13 электрогенераторов для Украины закупили на собранные пожертвования в рамках кампании Света и тепла Украине. Их передадут в нашу страну в ближайшие дни.
Глава инициативы Алар Ряст отметил, что помощь Украине должна неустанно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.
Напомним, что Германия передала Украине минимум 2 430 электрогенераторов.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам встречи с коллегами из стран Евросоюза заявил, что Европа должна изменить модель поддержки Украины, увеличив объемы помощи до 1% от ВВП ЕС.