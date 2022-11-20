Ноябрь, 20 в 11:40

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна передаст Украине гуманитарную помощь в виде городских автобусов и электрогенераторов.

Об этом сообщает издание ERR.

По словам Урмаса Рейнсалу, Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинцы могли как можно лучше жить, несмотря на войну.

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МИД Эстонии совместно с таллиннскими властями также планируют в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи.

13 электрогенераторов для Украины закупили на собранные пожертвования в рамках кампании Света и тепла Украине. Их передадут в нашу страну в ближайшие дни.

Глава инициативы Алар Ряст отметил, что помощь Украине должна неустанно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.

Напомним, что Германия передала Украине минимум 2 430 электрогенераторов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам встречи с коллегами из стран Евросоюза заявил, что Европа должна изменить модель поддержки Украины, увеличив объемы помощи до 1% от ВВП ЕС.