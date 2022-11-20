Листопад, 20 в 11:40

Напередодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна передасть Україні гуманітарну допомогу у вигляді міських автобусів та електрогенераторів.

Про це повідомляє видання ERR.

За словами Урмаса Рейнсалу, Україні також необхідно надавати гуманітарну допомогу, щоб українці могли якнайкраще жити, попри війну.

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МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планують найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги.

13 електрогенераторів для України закупили на зібрані пожертвування у рамках кампанії Світла та тепла Україні. Їх передадуть в Україну найближчими днями.

Глава ініціативи Алар Ряст зазначив, що допомога Україні має невпинно продовжуватись, бо українці борються за збереження всієї Європи.

Повідомлялося, що Німеччина передала Україні щонайменше 2430 електрогенераторів.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу за підсумками зустрічі з колегами з країн Євросоюзу в Брюсселі заявив, що Європа повинна змінити модель підтримки України, збільшивши обсяги допомоги до 1% від ВВП Євросоюзу.