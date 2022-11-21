Ноябрь, 21 в 17:27

В понедельник, 21 ноября, президент Владимир Зеленский вручил высокие награды воинам-десантникам и гражданским лицам в честь Дня Достоинства и Свободы и Дня Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, церемония состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце.

– Сегодня у нас два праздника, соединенные смелостью и свободолюбием украинцев… И сегодня я имею честь отметить государственными наградами тех, чья отвага действительно бережет свободу Украины и чья помощь в защите Украины достойна упоминания в учебниках истории нашего государства, – президент.

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Зеленский поблагодарил все подразделения Десантно-штурмовых войск и семьи военнослужащих. Он напомнил, что десантники активно участвовали в освобождении Киевской, Житомирской, Харьковской и Херсонской областей, а также обороняют Донецкую и Луганскую области.

– И я уверен, что настанет день, когда мы поблагодарим украинских десантников и за героический вклад в освобождение Донбасса и всего юга нашего государства, — добавил президент.

Он подчеркнул, что сейчас особый этап полномасштабной войны, когда страна-агрессор РФ уже почувствовала, что ВСУ могут освободить всю украинскую землю, а российские оккупанты потеряли инициативу.

– Враг уже знает, что украинцы сильнее. Это удалось благодаря тому, что весь наш народ встал на защиту нашего государства, а также потому, что добросовестные люди мира помогают нам. Украина будет всегда благодарна всем, кто сражается против российских оккупантов, всем, кто работает ради нашей победы, всем, кто, не будучи профессиональным военным, имеет свои победы над оккупантами, и всем, кто вместе с нами защищает свободу, — сообщил Зеленский.

Он добавил, что следует сохранять стойкость и единство, чтобы достичь главной цели – освобождения всей Украины и всех украинцев.

Зеленский наградил десантников: Наступит день, когда мы поблагодарим их за освобождение Донбасса и Юга / 11 фотографий

Во время церемонии президент вручил награды:

Орден Золотая Звезда – капитану Денису Макаровскому , под командованием которого осуществлялась наземная и аэроразведка, неоднократно наносились значительные потери живой силе и технике РФ. Военные под руководством Макаровского в октябре отразили более 10 попыток наступления врага в районе Белогоровки (Луганская область).

, под командованием которого осуществлялась наземная и аэроразведка, неоднократно наносились значительные потери живой силе и технике РФ. Военные под руководством Макаровского в октябре отразили более 10 попыток наступления врага в районе Белогоровки (Луганская область). Орден Золотая Звезда был вручен супруге майора Виталия Бохонка , которому звание Героя Украины присвоено посмертно. Военный командовал парашютно-десантным батальоном в Донецкой области. Несмотря на преимущество врага в живой силе и технике, батальон под его руководством удержал линию обороны возле Новоселовки. Майор получил смертельное ранение во время артиллерийских обстрелов вблизи населенного пункта Зайцево.

, которому звание Героя Украины присвоено посмертно. Военный командовал парашютно-десантным батальоном в Донецкой области. Несмотря на преимущество врага в живой силе и технике, батальон под его руководством удержал линию обороны возле Новоселовки. Майор получил смертельное ранение во время артиллерийских обстрелов вблизи населенного пункта Зайцево. Золотую Звезду получила мать погибшего сержанта Олега Мороза , Героя Украины. Он 24 февраля 2022 года остановил продвижение российских войск у населенного пункта Счастье: несмотря на мощные обстрелы, вывел на мост через Северский Донец автомобиль с большим количеством взрывчатки и подорвал его. Военный погиб 10 июня в бою под Славянском.

, Героя Украины. Он 24 февраля 2022 года остановил продвижение российских войск у населенного пункта Счастье: несмотря на мощные обстрелы, вывел на мост через Северский Донец автомобиль с большим количеством взрывчатки и подорвал его. Военный погиб 10 июня в бою под Славянском. Награда президента Украины Крест боевых заслуг была вручена полковнику Олегу Апостолу . В сентябре он руководил десантно-штурмовыми подразделениями во время освобождения Харьковской области.

. В сентябре он руководил десантно-штурмовыми подразделениями во время освобождения Харьковской области. Крест боевых заслуг получил капитан Александр Корчинский , умело организовавший воздушную разведку и качественную корректировку артиллерийского огня. Во время контрнаступления в Харьковской области его подразделения выполняли задачи в тылу врага и на линии столкновения.

, умело организовавший воздушную разведку и качественную корректировку артиллерийского огня. Во время контрнаступления в Харьковской области его подразделения выполняли задачи в тылу врага и на линии столкновения. Крест боевых заслуг вручен старшему лейтенанту Павлу Красюну, умело осуществлявшему командование артиллерийской батареей на поле боя.

А по случаю Дня Достоинства и Свободы Владимир Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого І и ІІ степеней, ордена За мужество, орден За заслуги и медаль За спасенную жизнь.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, отдавших свою жизнь, защищая Украину.

21 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил десантников с профессиональным праздником. Его видеообращение начинается с впечатляющих кадров работы украинских десантников на поле боя.