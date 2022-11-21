Листопад, 21 в 17:27

У понеділок, 21 листопада, президент Володимир Зеленський вручив високі нагороди воїнам-десантникам та цивільним громадянам з нагоди Дня Гідності та Свободи і Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

– Сьогодні в нас два свята, поєднані сміливістю й волелюбністю українців… І сьогодні я маю честь відзначити державними нагородами тих, чия відвага дійсно береже свободу України й чия допомога захисту України гідна згадки в підручниках історії нашої держави, – зазначив президент.

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Зеленський подякував усім підрозділам Десантно-штурмових військ та родинам військовослужбовців. Він нагадав, що десантники брали активну участь у звільненні Київщини, Житомирщини, Харківщини та Херсонщини, а також обороняють Донеччину й Луганщину.

– І я впевнений, що настане день, коли ми подякуємо українським десантникам і за героїчний внесок у звільнення Донбасу та всього півдня нашої держави, – додав президент.

Він наголосив, що зараз особливий етап повномасштабної війни, коли країна-агресор РФ уже відчула, що ЗСУ можуть звільнити всю українську землю, а російські окупанти втратили ініціативу.

– Ворог уже знає, що українці сильніші. Це вдалося завдяки тому, що весь наш народ став на захист нашої держави, а також тому, що сумлінні люди світу допомагають нам. Україна буде завжди вдячна усім, хто воює проти російських окупантів, усім, хто працює заради нашої перемоги, усім, хто, не будучи професійним військовим, має свої перемоги над окупантами, і усім, хто разом із нами захищає свободу, – повідомив Зеленський.

Він додав, що слід зберігати стійкість і єдність, щоб досягнути головної мети – звільнення всієї України і всіх українців.

Зеленський нагородив десантників: Настане день, коли ми подякуємо їм за звільнення Донбасу і Півдня / 11 фотографий

Під час церемонії президент вручив нагороди:

Орден Золота Зірка – капітану Денису Макаровському , під командуванням якого здійснювалася наземна та аеророзвідка, неодноразово були завдані значні втрати живій силі й техніці РФ. Військові під керівництвом Макаровського в жовтні відбили понад 10 спроб наступу ворога в районі Білогорівки (Луганська область).

, під командуванням якого здійснювалася наземна та аеророзвідка, неодноразово були завдані значні втрати живій силі й техніці РФ. Військові під керівництвом Макаровського в жовтні відбили понад 10 спроб наступу ворога в районі Білогорівки (Луганська область). Орден Золота Зірка був вручений дружині майора Віталія Бохонка , якому звання Героя України присвоєно посмертно. Військовий командував парашутно-десантним батальйоном у Донецькій області. Попри перевагу ворога в живій силі та техніці, батальйон під його керівництвом утримав лінію оборони біля Новоселівки. Майор зазнав смертельного поранення під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве.

, якому звання Героя України присвоєно посмертно. Військовий командував парашутно-десантним батальйоном у Донецькій області. Попри перевагу ворога в живій силі та техніці, батальйон під його керівництвом утримав лінію оборони біля Новоселівки. Майор зазнав смертельного поранення під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве. Золоту Зірку отримала мати загиблого сержанта Олега Мороза , Героя України. Він 24 лютого 2022 року зупинив просування російських військ біля населеного пункту Щастя: попри потужні обстріли, вивів на міст через Сіверський Донець автомобіль із великою кількістю вибухівки та підірвав його. Військовий загинув 10 червня у бою під Слов’янськом.

, Героя України. Він 24 лютого 2022 року зупинив просування російських військ біля населеного пункту Щастя: попри потужні обстріли, вивів на міст через Сіверський Донець автомобіль із великою кількістю вибухівки та підірвав його. Військовий загинув 10 червня у бою під Слов’янськом. Відзнака президента України Хрест бойових заслуг була вручена полковнику Олегу Апостолу . У вересні він керував десантно-штурмовими підрозділами під час звільнення Харківської області.

. У вересні він керував десантно-штурмовими підрозділами під час звільнення Харківської області. Хрест бойових заслуг отримав капітан Олександр Корчинський , який уміло організував повітряну розвідку і якісне корегування артилерійського вогню. Під час контрнаступу на Харківщині його підрозділи виконували завдання в тилу ворога та на лінії зіткнення.

, який уміло організував повітряну розвідку і якісне корегування артилерійського вогню. Під час контрнаступу на Харківщині його підрозділи виконували завдання в тилу ворога та на лінії зіткнення. Хрест бойових заслуг вручено старшому лейтенанту Павлу Красюну, який уміло здійснював командування артилерійською батареєю на полі бою.

А з нагоди Дня Гідності та Свободи Володимир Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, ордени За мужність, орден За заслуги та медаль За врятоване життя.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

21 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав десантників із професійним святом. Його відеозвернення починається з вражаючих кадрів роботи українських десантників на полі бою.