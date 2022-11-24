Не ждать зимы, весны или лета: Зеленский призвал ПА ОБСЕ стать лидером по борьбе с террором РФ

Ноябрь, 24 в 15:37

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к ПА ОБСЕ поблагодарил Польшу за решение не выдавать визы российской делегации для посещения страны для участия в Парламентской ассамблее.

Зеленский отметил, что большинство стран мира демонстрируют мощную солидарность, помогая украинцам освобождать нашу землю от оккупации и защищая наших людей от геноцидной политики России.

— Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже спустя девять месяцев своих непрерывных преступлений остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи? Если бы не польское решение по поводу виз для российской делегации, за которое я благодарен Польше, представителям Сейма, правительства, также президенту… Если бы этого не было, представители государства-террориста могли бы сегодня быть среди вас. Этот факт является откровенным издевательством над всеми принципами, на основе которых создавалась ОБСЕ.

Президент подчеркнул, что Россия применяет массированные ракетные удары против мирных городов. Пытается оставить миллионы людей без электричества, связи, тепла и воды и превратить миллионы украинцев в беженцев, которые искали бы убежища в других странах.

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Он призвал “не ждать зимы, весны или лета”, чтобы наконец-то устранить даже гипотетическую возможность сторонников террора участвовать в любой деятельности вашей парламентской ассамблеи.

— Я призываю вас сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц и палачей к справедливой ответственности. Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, нужно, чтобы могли действовать и парламентские ассамблеи – и не только на уровне словесных осуждений.

Зеленский подчеркнул, что российская война против Украины – это тест для любой международной организации.

— Россия не читает писем о мире и не слушает заявлений о Хельсинкских принципах. Россия не считает, что наличие какого-либо совета в Европе является ценностью. Россия не уважает Красный Крест и не будет прислушиваться только к тому, что какая-то организация работает более ста лет.

Президент призвал сделать все возможное, чтобы ОБСЕ стала создателем победы над российским террором и миром на континенте. Зеленский поблагодарил принципиальное председательство в ассамблее и за добросовестную работу в комитетах и ​​на уровне национальных делегаций за то, что служит защите наших с вами ценностей и помогает изоляции России за террор.