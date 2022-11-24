Не чекати зими, весни чи літа: Зеленський закликав ПА ОБСЄ стати лідером у боротьбі з терором РФ

Листопад, 24 в 15:37

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до ПА ОБСЄ подякував Польщі за рішення не видавати візи російській делегації для відвідин країни для участі у Парламентській асамблеї.

Зеленський зазначив, що більшість країн світу демонструє потужну солідарність, допомагаючи українцям звільняти нашу землю від окупації та захищаючи наших людей від геноцидної політики Росії.

— Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через дев’ять місяців своїх безперервних злочинів залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї? Якби не польське рішення щодо віз для російської делегації, за яке я вдячний Польщі, представникам Сейму, уряду, також президенту… Якби цього не було, представники держави-терориста могли б сьогодні бути серед вас. Цей факт є відвертим знущанням з усіх принципів, на основі яких створювалась ОБСЄ.

Президент наголосив, що Росія застосовує масовані ракетні удари проти мирних міст. Намагається залишити мільйони людей без електрики, зв’язку, тепла й води та перетворити мільйони українців на біженців, які шукали б прихистку в інших країнах.

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Він закликав “не чекати зими, весни чи літа”, щоб нарешті усунути навіть гіпотетичну можливість прибічників терору брати участь в будь-якій діяльності вашої парламентської асамблеї.

— Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських убивць і катів до справедливої відповідальності. Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти й парламентські асамблеї – і не тільки на рівні словесних засуджень.

Зеленський підкреслив, що російська війна проти України – це тест для будь-якої міжнародної організації.

— Росія не читає листів про мир і не слухає заяв про Гельсінські принципи. Росія не вважає, що наявність будь-якої ради у Європі є цінністю. Росія не поважає Червоний Хрест і не буде дослухатися лише тому, що якась організація працює понад сто років.

Президент закликав зробити все можливе, щоб ОБСЄ стала співтворцем перемоги над російським терором та миру на континенті. Зеленський подякував принциповому головуванню в асамблеї та за сумлінну роботу в комітетах і на рівні національних делегацій за все те, що слугує захисту наших із вами цінностей і допомагає ізоляції Росії за терор.