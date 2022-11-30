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Факти / Україна / Політика

Кубраков подав заяву на звільнення з посади міністра інфраструктури

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олександр Кубраков

Нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков у середу, 30 листопада, подав заяву про звільнення зі своєї посади.

Про це на своїй сторінці на каналі у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Олександр Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні.

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Так, 1 грудня Верховна Рада збирається розглянути питання щодо переведення Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра. У такому випадку він буде відповідати за об’єднані Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку.

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