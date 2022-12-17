Декабрь, 17 в 13:06

Со страной-агрессором Россией невозможно вести какие-либо переговоры. Поэтому Украине необходимо больше оружия от союзников для победы над агрессором.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистичных планах: с Россией нельзя договориться. Война, начатая Россией, должна закончиться только ее разгромом, — отметил он.

В связи с этим Подоляк напомнил о необходимости Украины в тяжелом вооружении и ракетах большей дальности. Он перефразировал название романа известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя Прощай, оружие!

Сейчас смотрят

– Перефразируя Хемингуэя: Да здравствует оружие! В необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности, — подытожил Подоляк.

Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом. Тому, перефразуючи Гемінґвея: «Вітаю, зброє!» У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 17, 2022

Как известно, в последнее время на Западе начали раздаваться заявления о необходимости “гарантий” для РФ или переговоров с агрессором. О необходимости “гарантий безопасности” для РФ заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупреждал, что Кремль может использовать тему переговоров с Украиной для перевооружения своей армии и подготовки нового нападения на нашу страну.