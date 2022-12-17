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Факты / Україна / Политика

С РФ невозможно договориться, война должна закончиться только ее разгромом – Подоляк

Юлия Соколова, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Со страной-агрессором Россией невозможно вести какие-либо переговоры. Поэтому Украине необходимо больше оружия от союзников для победы над агрессором.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистичных планах: с Россией нельзя договориться. Война, начатая Россией, должна закончиться только ее разгромом, — отметил он.

В связи с этим Подоляк напомнил о необходимости Украины в тяжелом вооружении и ракетах большей дальности. Он перефразировал название романа известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя Прощай, оружие!

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– Перефразируя Хемингуэя: Да здравствует оружие! В необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности, — подытожил Подоляк.

Как известно, в последнее время на Западе начали раздаваться заявления о необходимости “гарантий” для РФ или переговоров с агрессором. О необходимости “гарантий безопасности” для РФ заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупреждал, что Кремль может использовать тему переговоров с Украиной для перевооружения своей армии и подготовки нового нападения на нашу страну.

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