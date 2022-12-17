Грудень, 17 в 13:06

Із країною-агресором Росією неможливо вести якісь переговори. А тому Україні потрібно більше зброї від союзників для перемоги над агресором.

Про це написав у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом, – зазначив він.

У зв’язку з цим Подоляк нагадав про потребу України у важкому озброєнні та ракетах більшої дальності. Він перефразував назву роману відомого американського письменника Ернеста Гемінґвея Прощавай, зброє!

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– Перефразовуючи Гемінґвея: Вітаю, зброє! У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності, – підсумував Подоляк.

Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом. Тому, перефразуючи Гемінґвея: «Вітаю, зброє!» У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 17, 2022

Як відомо, останнім часом на Заході почали лунати заяви про потребу “гарантій” для РФ чи переговорів з агресором. Про потребу “гарантій безпеки” для РФ заявляв президент Франції Еммануель Макрон.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджав, що Кремль може використати тему переговорів з Україною для переозброєння своєї армії та підготовки нового нападу на нашу країну.