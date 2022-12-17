Із РФ неможливо домовитися, війна має закінчитися лише її розгромом – Подоляк
Із країною-агресором Росією неможливо вести якісь переговори. А тому Україні потрібно більше зброї від союзників для перемоги над агресором.
Про це написав у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом, – зазначив він.
У зв’язку з цим Подоляк нагадав про потребу України у важкому озброєнні та ракетах більшої дальності. Він перефразував назву роману відомого американського письменника Ернеста Гемінґвея Прощавай, зброє!
– Перефразовуючи Гемінґвея: Вітаю, зброє! У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності, – підсумував Подоляк.
Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом. Тому, перефразуючи Гемінґвея: «Вітаю, зброє!» У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 17, 2022
Як відомо, останнім часом на Заході почали лунати заяви про потребу “гарантій” для РФ чи переговорів з агресором. Про потребу “гарантій безпеки” для РФ заявляв президент Франції Еммануель Макрон.
Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджав, що Кремль може використати тему переговорів з Україною для переозброєння своєї армії та підготовки нового нападу на нашу країну.