В Олешках на Херсонщині створено військову адміністрацію – указ Зеленського

Січень, 02 в 18:45

В окупованих Олешках Херсонського району Херсонської області створено міську військову адміністрацію. Відповідний указ №3/2023 підписав 2 січня президент України Володимир Зеленський.

Цим документом глава держави доручив Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону Про правовий режим воєнного стану заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

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Місто Олешки розташоване на лівому березі Дніпра за 4 км від звільненого Херсону. Потрапило під окупацію військ РФ ще на початку повномасштабної війни. Сполучення з обласним центром забезпечував Антонівський міст, який наразі зруйновано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Євген Рищук