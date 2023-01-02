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Факти / Україна / Політика

В Олешках на Херсонщині створено військову адміністрацію – указ Зеленського

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Олешки

В окупованих Олешках Херсонського району Херсонської області створено міську військову адміністрацію. Відповідний указ №3/2023 підписав 2 січня президент України Володимир Зеленський.

Цим документом глава держави доручив Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону Про правовий режим воєнного стану заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Зараз дивляться

Місто Олешки розташоване на лівому березі Дніпра за 4 км від звільненого Херсону. Потрапило під окупацію військ РФ ще на початку повномасштабної війни. Сполучення з обласним центром забезпечував Антонівський міст, який наразі зруйновано.

Мапа Херсонської області Олешки

Мапа: Deep State

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Євген Рищук

Джерело: Офіс президента
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