Факты / Україна / Политика Январь, 04 в 11:44 Защищено: Карабах и Украина: общий враг объединяет Азербайджан для помощи украинцам Владислава Ткаченко, Редакторка сайта Фото: Depositphotos Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Азербайджан, Благотворительность, Війна в Україні Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!