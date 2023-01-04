Факти / Україна / Політика Січень, 04 в 11:44 Захищено: Карабах та Україна: спільний ворог об’єднує Азербайджан для допомоги українцям Владислава Ткаченко, Редакторка сайту Фото: Depositphotos Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Азербайджан, Благодійність, Війна в Україні Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!