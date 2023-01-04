Россия может готовить новую ракетную атаку на Рождество — Гуменюк
Сейчас в Черном море находятся три вражеских корабля, среди них нет ни одного ракетоносителя.
После атаки 29 декабря российские захватчики вернули ракетоносители в пункты базирования для переснаряжения. Вероятно, сейчас Россия готовится к новому ракетному обстрелу на Рождество.
Об этом сообщила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
– Мы анализируем и ожидаем, что это может быть в районе православного Рождества (6-7 января), – сказала она в комментарии 24 каналу.
Гуменюк подчеркнула, что украинцам нужно быть осторожными каждый день, поскольку у российских захватчиков есть достаточно иранских дронов, которые они используют преимущественно ночью.
Однако, по словам пресс-секретаря ОК Юг, даже в темноте украинцы видят истинную суть россиян, а также их оружие.
Гуменюк заявила, что определенная активность ВСУ и сокращение личного состава оккупационного войска на Востоке и Юге Украины существенно озадачили россиян.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ВСУ готовы к новому возможному обстрелу РФ перед Рождеством.