Январь, 04 в 14:52

Почти семьдесят нардепов отказались подписываться под обращением о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий.

Об этом сообщил движению ЧЕСНО народный депутат от фракции Слуга народа Олег Дунда, который инициировал сбор подписей.

По его словам, фракция Батькивщина почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента. Члены фракции ссылались на лидера Юлию Тимошенко, что это ее решение.

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Также не хотят лишать полномочий депутатов от партий типа ОПЗЖ и представители Слуги народа, в частности, председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

Кроме того, подписывать обращение не захотел и член Европейской солидарности Владимир Вятрович.

Отмечено, что по состоянию на 2 января есть 96 подписей из 150 необходимых, сбор продолжается. Наибольший процент голосов дали фракции Голос и Европейская Солидарность.