Січень, 04 в 14:52

Майже сімдесят нардепів відмовились підписуватись під зверненням про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Про це повідомив руху ЧЕСНО народний депутат від фракції Слуга народу Олег Дунда, який ініціював збір підписів.

За його словами, фракція Батьківщина майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту. Члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це її рішення.

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Також не хочуть позбавляти повноважень депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники Слуги народу, зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Окрім того, підписувати звернення не захотів і член Європейської солідарності Володимир В’ятрович.

Зазначено, що станом на 2 січня є 96 підписів із 150 необхідних, збір продовжується. Найбільший відсоток голосів дали фракції Голос та Європейська Солідарність.