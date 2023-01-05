Январь, 05 в 17:34

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства рассказал коллеге о рисках эскалации на фронте и заявил о необходимости дальнейшего усиления армии Украины. Также лидеры стран обсудили детали сотрудничества в сфере безопасности двух стран.

В пресс-службе президента отметили, что Зеленский и Эрдоган затронули тему ядерной безопасности, в том числе ситуации на ЗАЭС. Президент Украины отметил необходимость полной демилитаризации станции.

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Также собеседники обсудили вопросы обмена военнопленными при турецком посредничестве и выступили за дальнейшее функционирование и расширение зернового коридора.

Зеленский отметил готовность Турции принять участие в реализации формулы мира, содержащей десять шагов.

Турецкое издание Hurriyet пишет, что одной из тем обсуждений было посредничество Анкары в вопросе мира между РФ и Украиной.

— Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя задачу содействия и посредничества в установлении крепкого мира между Россией и Украиной, — пишет Hurriyet.

По информации издания, турецкий лидер заявил о готовности его страны внести дипломатический вклад для ускорения решения проблемы, возникшей вокруг ЗАЭС, а также подтвердил продолжение работы по обмену пленными между Украиной и Россией.

Сегодня, 5 января, Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем разговора была война в Украине. Эрдоган призвал Путина к прекращению огня, на что тот заявил, что Москва готова к диалогу о мире при условии отказа Украины от оккупированных территорий.