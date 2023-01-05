Січень, 05 в 17:34

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави розповів колезі про про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Також лідери країн обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

У пресслужбі президента зазначили, що Зеленський та Ердоган торкнулися теми ядерної безпеки, зокрема ситуації на ЗАЕС. Президент України наголосив на необхідності повної демілітаризації станції.

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Також співрозмовники обговорили питання обміну військовополоненими за турецького посередництва та виступили за подальше функціонування й розширення зернового коридору.

Зеленський відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру, яка містить десять кроків.

Турецьке видання Hurriyet пише, що однією з тем обговорень було посередництво Анкари у питанні миру між РФ та Україною.

— Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяння та посередництва у встановленні міцного миру між Росією та Україною, – пише Hurriyet.

За інформацією видання, турецький лідер заявив про готовність його країни зробити дипломатичний внесок для прискорення вирішення проблеми, що виникла навколо ЗАЕС, а також підтвердив продовження роботи з обміну полоненими між Україною та Росією.

Сьогодні, 5 січня, Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з тем розмови була війна в Україні. Ердоган закликав Путіна до припинення вогню, на що той заявив, що Москва готова до діалогу про мир за умови відмови України від окупованих територій.